Месси начнет матч против команды Иордании на скамейке запасных

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не выйдет в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Иордании. Об этом сообщил главный тренер команды Лионель Скалони, комментарий которого приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.
«Лео Месси начнет матч на скамейке запасных. Он выйдет на замену во втором тайме», — сказал Скалони.
Матч группы J пройдет 28 июня, начало — 05:00 мск в Арлингтоне (штат Техас, США). Сборная Аргентины обеспечила себе выход в плей-офф с первого места, набрав 6 очков после двух матчей. Месси оформил хет-трик в игре с командой Алжира (3:0) и забил два гола в матче против австрийцев (2:0).
Ранее ТАСС сообщал, что Месси превзошел немца Мирослава Клозе и стал рекордсменом по числу голов на мировых первенствах. На счету аргентинца 18 голов.