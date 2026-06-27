Месси начнет матч против команды Иордании на скамейке запасных

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не выйдет в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Иордании. Об этом сообщил главный тренер команды Лионель Скалони, комментарий которого приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.