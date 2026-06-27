Врач рассказал, какой пляж лучше подходит детям

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Детям для отдыха на курорте больше подходит песчаный пляж, он более комфортный и безопасный, а игры в песке развивают мелкую моторику и успокаивают нервную систему, сообщил РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
«Каждый пляж — песчаный или галечный — имеет свои плюсы и минусы. Однозначного мнения, какой из них лучше для отдыха, нет. Песчаные пляжи считаются более комфортными, галечные отличаются чистой водой и малолюдностью. Но если мы говорим о детях, то песчаный пляж, бесспорно, более комфортный и безопасный», — рассказал собеседник агентства.
По словам врача, на песке можно лежать, ходить босиком, играть с мячом. Там комфортно, и вероятность травмироваться значительно ниже, чем на камнях.
«Песчаные пляжи в основном отличаются мелководьем и мягким, плавным рельефом дна, что хорошо для детей. Игры в песке развивают мелкую моторику и фантазию, успокаивают нервную систему. Есть такое понятие — псаммотерапия, то есть лечение нагретым песком, она помогает при недугах сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других», — подчеркнул Булатов.