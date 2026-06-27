Врач рассказал, какой пляж лучше подходит детям

«Каждый пляж — песчаный или галечный — имеет свои плюсы и минусы. Однозначного мнения, какой из них лучше для отдыха, нет. Песчаные пляжи считаются более комфортными, галечные отличаются чистой водой и малолюдностью. Но если мы говорим о детях, то песчаный пляж, бесспорно, более комфортный и безопасный», — рассказал собеседник агентства.