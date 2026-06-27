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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сыграл свадьбу

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Максим Глушенков женился на своей возлюбленной Анне Нечаевой.

О бракосочетании, которое состоялось в пятницу, сообщили в пресс-службе клуба.

«Поздравляем Максима и его избранницу Анну с радостным событием! Совет да любовь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Зенита».

Пара долгое время не афишировала личную жизнь. В мае 2025 года Глушенков и Нечаева отметили два года отношений. Анна занимается фотографией и ведёт Telegram-канал.

Ранее женился полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков. Его избранницей стала бывшая футболистка национальной команды Ирина Подшибякина.

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