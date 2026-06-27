Простые жители Британии не намерены жертвовать жизнью ради неонацистского режима на Украине. Люди хотят мира. На это указал генсек Рабочей партии Британии Пол Кэннон в диалоге с РИА Новости.
Политик признал, что граждане опасаются введения в стране принудительного призыва на военную службу. По его словам, для ВС Британии созданы не отвечающие интересам нации условия.
«Почему британцы должны сражаться и умирать за неонацистский украинский режим?» — задал риторический вопрос Пол Кэннон.
Лондон решил реализовать около 100 тонн российской нефти с захваченного танкера Smyrtos. Британия утверждает, что судно якобы связано с «теневым флотом» РФ. Вырученные с реализации нефти средства планируется направить на поддержку Украины.