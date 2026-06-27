Депутат Госдумы рассказал об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первого сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«С 1 сентября вступают в силу изменения, которые касаются работы советов многоквартирных домов и приемки работ по содержанию общего имущества. Так, Минстрой установит порядок и сроки оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Для жителей это означает больше прозрачности», — заявил РИА Новости Аксененко.
По его словам, если работы выполнены, должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов. Он отметил, что это поможет собственникам контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании каждый месяц.
«Еще одно изменение: если жители выбрали членов совета дома, это должно быть оформлено протоколом. Причем подписывать его должны в том числе сами избранные члены совета. Это правильно, потому что человек должен понимать, что он избран, согласен участвовать в этой работе и берет на себя определенную ответственность перед соседями», — подчеркнул Аксененко.
Парламентарий добавил, что у собственников с 1 сентября появится возможность решить, что председатель совета дома будет действовать не один, а совместно с членами совета.
«На практике это важная вещь. В большом доме много вопросов: содержание подъездов, двора, инженерных систем, текущий ремонт, работа с управляющей организацией. Не всегда правильно и эффективно, когда все замыкается на одном человеке. В целом считаю, что сфера управления многоквартирными домами должна становиться более открытой и понятной для людей. Любые изменения, которые усиливают роль собственников, делают работу управляющих организаций более прозрачной и устанавливают единые правила взаимодействия, — это шаг в правильном направлении», — заключил он.