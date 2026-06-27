Депутат Госдумы рассказал об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

«На практике это важная вещь. В большом доме много вопросов: содержание подъездов, двора, инженерных систем, текущий ремонт, работа с управляющей организацией. Не всегда правильно и эффективно, когда все замыкается на одном человеке. В целом считаю, что сфера управления многоквартирными домами должна становиться более открытой и понятной для людей. Любые изменения, которые усиливают роль собственников, делают работу управляющих организаций более прозрачной и устанавливают единые правила взаимодействия, — это шаг в правильном направлении», — заключил он.