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Депутат Госдумы рассказал об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

Аксененко: изменения, касающиеся работы советов МКД, вступят в силу с 1 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первого сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«С 1 сентября вступают в силу изменения, которые касаются работы советов многоквартирных домов и приемки работ по содержанию общего имущества. Так, Минстрой установит порядок и сроки оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Для жителей это означает больше прозрачности», — заявил РИА Новости Аксененко.

По его словам, если работы выполнены, должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов. Он отметил, что это поможет собственникам контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании каждый месяц.

«Еще одно изменение: если жители выбрали членов совета дома, это должно быть оформлено протоколом. Причем подписывать его должны в том числе сами избранные члены совета. Это правильно, потому что человек должен понимать, что он избран, согласен участвовать в этой работе и берет на себя определенную ответственность перед соседями», — подчеркнул Аксененко.

Парламентарий добавил, что у собственников с 1 сентября появится возможность решить, что председатель совета дома будет действовать не один, а совместно с членами совета.

«На практике это важная вещь. В большом доме много вопросов: содержание подъездов, двора, инженерных систем, текущий ремонт, работа с управляющей организацией. Не всегда правильно и эффективно, когда все замыкается на одном человеке. В целом считаю, что сфера управления многоквартирными домами должна становиться более открытой и понятной для людей. Любые изменения, которые усиливают роль собственников, делают работу управляющих организаций более прозрачной и устанавливают единые правила взаимодействия, — это шаг в правильном направлении», — заключил он.