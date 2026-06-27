С 1 июля пенсии вырастут: каким категориям россиян положена прибавка

Две категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 июля 2026 года. Речь идёт о тех, кто имеет первую группу инвалидности и о пенсионерах, достигших возраста 80 лет.
«Пенсионерам, которым в июне текущего года исполнилось 80 лет, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к пенсии по старости — сумма составит 19 168 рублей. Правило также касается граждан, получивших I группу инвалидности», — пишет РИА Новости со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.
Ранее сообщалось, что в августе россиян ждёт повышение пенсии, кого оно коснётся, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что в РФ за два года число регионов с пенсией свыше 30 тысяч выросло более чем вдвое.
Напомним, в 2027 году в России не ожидается массового выхода граждан на пенсию по старости в связи с продолжающимся переходным периодом повышения пенсионного возраста.
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