Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп показал новый дизайн паспорта США со своим портретом и подписью

Президент США Дональд Трамп показал новый дизайн американского паспорта. Изображение он опубликовал в пятницу, 26 июня, в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп показал новый дизайн американского паспорта. Изображение он опубликовал в пятницу, 26 июня, в соцсети Truth Social.

— Новый паспорт США, который говорит: «Добро пожаловать, но будь хорошим», — подписал снимок политик.

На представленной картинке на одной из страниц изображен официальный портрет Трампа, обрамленный текстом Декларации независимости 1776 года. Также на странице размещены элементы американского флага, золотое тиснение и личная подпись президента. На другом развороте — гравюра по мотивам картины «Декларация независимости» и надпись «Соединенные Штаты Америки 250».

Пресс-служба Белого дома в понедельник, 4 мая, опубликовала в социальной сети X портрет американского лидера Дональда Трампа в образе героя саги «Звездные войны».

Кроме того, недавно на своей странице в Truth Social Трамп опубликовал ИИ-фотографию, на которой он изображен в образе Иисуса Христа. Однако внимание пользователей привлекла «рогатая фигура».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше