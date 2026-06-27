Трамп показал новый дизайн паспорта США со своим портретом и подписью

Президент США Дональд Трамп показал новый дизайн американского паспорта. Изображение он опубликовал в пятницу, 26 июня, в соцсети Truth Social.
— Новый паспорт США, который говорит: «Добро пожаловать, но будь хорошим», — подписал снимок политик.
На представленной картинке на одной из страниц изображен официальный портрет Трампа, обрамленный текстом Декларации независимости 1776 года. Также на странице размещены элементы американского флага, золотое тиснение и личная подпись президента. На другом развороте — гравюра по мотивам картины «Декларация независимости» и надпись «Соединенные Штаты Америки 250».
Пресс-служба Белого дома в понедельник, 4 мая, опубликовала в социальной сети X портрет американского лидера Дональда Трампа в образе героя саги «Звездные войны».
Кроме того, недавно на своей странице в Truth Social Трамп опубликовал ИИ-фотографию, на которой он изображен в образе Иисуса Христа. Однако внимание пользователей привлекла «рогатая фигура».