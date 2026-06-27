Трамп показал новый дизайн паспорта США со своим портретом и подписью

На представленной картинке на одной из страниц изображен официальный портрет Трампа, обрамленный текстом Декларации независимости 1776 года. Также на странице размещены элементы американского флага, золотое тиснение и личная подпись президента. На другом развороте — гравюра по мотивам картины «Декларация независимости» и надпись «Соединенные Штаты Америки 250».