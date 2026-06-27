В Хабаровске открыли гигантский мурал в память о Владимире Шатове

Владимир Шатов служил в органах ФСБ и погиб в 2004 году во время специальной операции в Ингушетии. Несмотря на тяжёлое ранение, он продолжал руководить подчинёнными и вести бой. Имя Героя России уже увековечено на мемориале Славы в Хабаровске, его именем названы улица и образовательные учреждения города.