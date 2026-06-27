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В Хабаровске открыли гигантский мурал в память о Владимире Шатове

Изображение появилось на фасаде дома на Амурском бульваре.

В Хабаровске состоялось торжественное открытие самого большого на Дальнем Востоке мурала, посвящённого Герою Российской Федерации, подполковнику Владимиру Шатову, — сообщает администрация города.

Масштабное изображение украсило фасад жилого дома на Амурском бульваре, 66. Высота фигуры офицера достигает 32 метров, а изображённый на композиции автомат Калашникова превышает 15 метров, что, по данным организаторов проекта, делает его самым большим нарисованным АК-47 в мире.

Владимир Шатов служил в органах ФСБ и погиб в 2004 году во время специальной операции в Ингушетии. Несмотря на тяжёлое ранение, он продолжал руководить подчинёнными и вести бой. Имя Героя России уже увековечено на мемориале Славы в Хабаровске, его именем названы улица и образовательные учреждения города.

Новый объект создан в рамках всероссийского проекта «Муралы Победы», направленного на сохранение памяти о защитниках Отечества. В церемонии открытия приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутат Государственной думы Максим Иванов, вдова Героя Ирина Шатова, ветераны, общественники, курсанты пограничного института и школьники.

По словам Сергея Кравчука, подобные проекты помогают сохранять историческую память и воспитывать уважение к подвигам защитников страны.

Автором работы выступил приморский художник Василий Шершон. Он отметил, что место для размещения мурала выбрано удачно: изображение хорошо просматривается со стороны привокзальной площади и стало новой заметной точкой на карте города.

В администрации также сообщили, что работа по созданию патриотических муралов будет продолжена. К празднованию Дня Победы во Второй мировой войне рядом с изображением маршала Георгия Жукова планируется разместить портрет Константина Рокоссовского, а в дальнейшем в Хабаровске появится и мурал, посвящённый маршалу бронетанковых войск Павлу Рыбалко.