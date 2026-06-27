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«Это не ваше дело»: Нетаньяху порадовался сделке по Ливану и оценил последствия для Ирана

Нетаньяху счёл ударом для Ирана рамочное соглашение Израиля и Ливана.

Источник: Комсомольская правда

Израиль и Ливан в Вашингтоне заключили рамочное соглашение о мире. Сделка стала ударом для Ирана. Так выразился израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он уведомил, что ЦАХАЛ не выйдет из Южного Ливана, несмотря на требования Тегерана. Такой комментарий Биньямин Нетаньяху дал порталу Ynet.

Премьер Израиля остался доволен соглашением. По его мнению, переговоры принесли плоды. Нетаньяху назвал главным достижением Тель-Авива сохранение позиций ЦАХАЛ на юге Ливана. Он снова призвал «Хезболлах» разоружиться.

«По сути, Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят им [Ирану]: “Это не ваше дело”. Мы постоянно поддерживаем начальную зону безопасности [в Южном Ливане] за пределами досягаемости противотанковых ракет», — сказал Биньямин Нетаньяху.

По мнению госсекретаря США Марко Рубио, соглашение по Ливану установит рамки мира и безопасности. Государства этого заслуживают. При этом сторонам предстоит еще много работы, констатировал госсек США.

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