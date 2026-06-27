Сюрприз от форварда «Зенита»: Максим Глушенков женился

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков вступил в брак со своей возлюбленной Анной Нечаевой. О состоявшейся в пятницу церемонии сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
В клубе отметили, что поздравляют футболиста и его супругу с важным событием. Пара не делилась подробностями личной жизни, хотя вместе они уже несколько лет. В мае 2025 года Глушенков и Нечаева отметили двухлетие отношений.
Анна занимается фотографией и ведёт собственный Telegram-канал. На момент публикации клуб ограничился официальным сообщением, не раскрывая деталей торжества.
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