Специалист рассказал, как подготовить квартиру перед отпуском

Кроме того, нужно не забыть перекрыть в квартире газ, если он есть, отключить бойлеры и другие системы нагрева воды. И саму воду перед длительным отъездом тоже желательно перекрыть. «Газ большинство людей перекрывают автоматически, а вот про воду часто забывают. Между тем даже небольшая протечка шланга стиральной машины или неисправность смесителя может привести к серьезным последствиям», — отметил специалист.