ИМБП РАН: в космосе проверят механизмы потери костной ткани

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты проведут в рамках 75-й миссии на Международной космической станции второй этап эксперимента «Коррекция», цель которого — определить механизмы потери костной ткани во время космического полета и способы ее возвращения. Об этом ТАСС сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.