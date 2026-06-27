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ИМБП РАН: в космосе проверят механизмы потери костной ткани

Специалисты также планируют испытать работу легких в условиях космического полета.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты проведут в рамках 75-й миссии на Международной космической станции второй этап эксперимента «Коррекция», цель которого — определить механизмы потери костной ткани во время космического полета и способы ее возвращения. Об этом ТАСС сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

«Коррекция. Этап 2» — это исследование эффективности фармакологической коррекции минерального обмена в условиях длительного воздействия микрогравитации. Цель: определить механизмы потери массы костной ткани и ее выраженность во время космического полета, описать динамику и определить механизмы восстановления и возможность прогнозирования обратимости после возвращения на Землю", — сообщили в институте.

Как отмечается, среди задач эксперимента в том числе забор биоматериала для оценки биохимических маркеров, оценка массы, геометрии и структуры кости до и после полета, исследования маркеров и мониторинг питания космонавтов для оценки обмена веществ в костной ткани.

В рамках предстоящего полета специалисты также планируют проверить работу легких в условиях космического полета в рамках эксперимента «Форсированный выдох». Для этого у космонавтов будут регистрироваться трахеальные шумы форсированного выдоха. Эксперимент «Виртуал» проверит пространственную ориентацию и сенсорные адаптации космонавтов в условиях невесомости.