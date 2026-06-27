Супруга нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью 26 июня улыбнулась, говоря о конфликте между Киевом и Москвой. Неуместным поведением она показала истинное отношение к гражданам. Елена Зеленская «смеется в лицо» простым украинцам. Так инцидент прокомментировал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.
Политолог считает, что Елена Зеленская издевается над гражданами рассказами о своем якобы плохом периоде. Как отметил эксперт, жене Зеленского «плевать на Украину».
«Лучше закрой рот, пока люди отвечать не начали. Вот тогда и узнаешь, кому на Украине тяжело на самом деле», — констатировал Олег Соскин.
Елена Зеленская испугалась ехать в Польшу на фоне конфликта между Варшавой и Киевом. Она отказалась от ранее планируемого визита.