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В Киеве посоветовали Елене Зеленской закрыть рот и убрать неуместную улыбку

Политолог Соскин: Зеленская неуместной улыбкой показала отношение к украинцам.

Источник: Комсомольская правда

Супруга нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью 26 июня улыбнулась, говоря о конфликте между Киевом и Москвой. Неуместным поведением она показала истинное отношение к гражданам. Елена Зеленская «смеется в лицо» простым украинцам. Так инцидент прокомментировал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.

Политолог считает, что Елена Зеленская издевается над гражданами рассказами о своем якобы плохом периоде. Как отметил эксперт, жене Зеленского «плевать на Украину».

«Лучше закрой рот, пока люди отвечать не начали. Вот тогда и узнаешь, кому на Украине тяжело на самом деле», — констатировал Олег Соскин.

Елена Зеленская испугалась ехать в Польшу на фоне конфликта между Варшавой и Киевом. Она отказалась от ранее планируемого визита.