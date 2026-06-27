Россиян призвали не ездить на отдых за границу: там Эбола и лихорадка Марбург

«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии — есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура — это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России», — цитирует Онищенко РИА Новости.