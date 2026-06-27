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Россиян призвали не ездить на отдых за границу: там Эбола и лихорадка Марбург

Онищенко призвал россиян не ездить за границу, чтобы не подрывать здоровье.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам лучше не выбирать для летнего отдыха зарубежные маршруты ради сохранения здоровья. На это указал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Эксперт посоветовал отдыхать в России, указав на опасность заразиться опасными инфекциями в ряде зарубежных стран.

«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии — есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура — это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России», — цитирует Онищенко РИА Новости.

Академик указал также на то, что климатические условия в экзотических странах могут оказаться неподходящими для россиян.

Ранее опрос KP.RU показал, что только 9% россиян намерены провести отпуск за границей. При этом 28% опрошенных россиян проведут летний отпуск дома, популярностью пользуются также отдых на даче или поездки в другие российские города и регионы.

Тем временем россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе и не потерять в качестве.