Российские военные ликвидировали заправочную станцию в Черниговской области, использовавшуюся для техники Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что были использованы беспилотные летательные аппараты «Герань».
«В районе населённого пункта Репки Черниговской области ликвидирована автозаправочная станция, активно использовавшаяся для заправки военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.
Кроме того, расчёты БПЛА «Герань-2 Сикер» ликвидировали склад военно-технического имущества украинских войск в Черниговской области.
В ведомстве рассказали, что ликвидирован пункт временной дислокации украинских войск в Сумской области, удар был нанесён двумя беспилотниками «Гербера».
В Житомирской области операторы дронов «Герань-2 Сикер» нанесли удар по железнодорожному составу в Коростене.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.