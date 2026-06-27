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Минобороны РФ: военные ликвидировали заправочную станцию ВСУ под Черниговом

Российские военные ликвидировали заправочную станцию в Черниговской области, использовавшуюся для техники украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали заправочную станцию в Черниговской области, использовавшуюся для техники Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что были использованы беспилотные летательные аппараты «Герань».

«В районе населённого пункта Репки Черниговской области ликвидирована автозаправочная станция, активно использовавшаяся для заправки военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Кроме того, расчёты БПЛА «Герань-2 Сикер» ликвидировали склад военно-технического имущества украинских войск в Черниговской области.

В ведомстве рассказали, что ликвидирован пункт временной дислокации украинских войск в Сумской области, удар был нанесён двумя беспилотниками «Гербера».

В Житомирской области операторы дронов «Герань-2 Сикер» нанесли удар по железнодорожному составу в Коростене.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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