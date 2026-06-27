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В Киеве осудили реакцию Елены Зеленской в интервью The Sun

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин резко высказался о поведении Елены Зеленской в интервью британскому изданию The Sun.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин резко высказался о поведении Елены Зеленской в интервью британскому изданию The Sun. По его словам, её улыбка во время разговора о конфликте на Украине показала отношение первой леди к гражданам страны. Об этом он заявил в эфире своего YouTube‑канала.

Соскин отметил, что реакция жены президента прозвучала неуместно на фоне обсуждения ситуации в стране. Он заявил, что подобное поведение выглядит как насмешка над украинцами и демонстрация безразличия к происходящему. По его мнению, Зеленская не пыталась скрыть свои эмоции, что и вызвало возмущение.

Комментируя ситуацию, Соскин подчеркнул, что первая леди, по его оценке, ведёт себя не в соответствии со своим статусом. Поводом для критики стало интервью, в котором Елена Зеленская улыбнулась, отвечая на вопрос о конфликте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что простые жители Украины гибнут ради роскошных украшений жены президента.

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