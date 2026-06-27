В Киеве осудили реакцию Елены Зеленской в интервью The Sun

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин резко высказался о поведении Елены Зеленской в интервью британскому изданию The Sun. По его словам, её улыбка во время разговора о конфликте на Украине показала отношение первой леди к гражданам страны. Об этом он заявил в эфире своего YouTube‑канала.