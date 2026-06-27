Врач Мокрышева рассказала, кому могут сделать бариатрическую операцию бесплатно

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Люди с ожирением второй и третьей степени, которым не помогли неоперационные методы борьбы с лишним весом, имеют право на бариатрическую операцию по ОМС, однако такое решение принимается консилиумом врачей. Об этом ТАСС рассказала директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава России Наталья Мокрышева.
Бариатрическая хирургия включает в себя три основных вида операций на желудке — продольная резекция желудка, шунтирования и бандажирование. Хирургическими методами объем желудка уменьшается, что уменьшает чувство голода и физически не позволяет съесть много еды.
«Критериями для направления на бариатрическое вмешательство являются индекс массы тела (ИМТ) 40 кг/м и выше (морбидное ожирение), либо ИМТ от 35 кг/м при наличии серьезных сопутствующих осложнений, включая сахарный диабет 2 типа, заболевания суставов и нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Сейчас пациенты с ожирением, в том числе не имеющие сахарного диабета, имеют возможность получить бариатрическое лечение в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако отбор пациентов на такие вмешательства осуществляется консилиумом врачей, учитывающим все индивидуальные особенности (общее состояние здоровья, возраст, психологическую готовность пациента к долгосрочным изменениям и формированию новых, здоровых привычек образа жизни)», — сказала она.
Эндокринолог добавила, что к бариатрической хирургии прибегают только после того, как применены все возможные консервативные методы коррекции массы тела, и состояние не улучшилось, а накопленный избыток жировой ткани нарушает работу организма.