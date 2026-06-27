Врач Мокрышева рассказала, кому могут сделать бариатрическую операцию бесплатно

«Критериями для направления на бариатрическое вмешательство являются индекс массы тела (ИМТ) 40 кг/м и выше (морбидное ожирение), либо ИМТ от 35 кг/м при наличии серьезных сопутствующих осложнений, включая сахарный диабет 2 типа, заболевания суставов и нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Сейчас пациенты с ожирением, в том числе не имеющие сахарного диабета, имеют возможность получить бариатрическое лечение в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако отбор пациентов на такие вмешательства осуществляется консилиумом врачей, учитывающим все индивидуальные особенности (общее состояние здоровья, возраст, психологическую готовность пациента к долгосрочным изменениям и формированию новых, здоровых привычек образа жизни)», — сказала она.