«Торонто» ожидаемо выбрал Гэвина Маккенну под первым номером драфта НХЛ

До этого Маккенна три сезона играл за «Медисин-Хат Тайгерс» в Западной хоккейной лиге, где стал чемпионом и лучшим ассистентом регулярного чемпионата, набрав 129 очков. В составе юниорской сборной Канады он выиграл чемпионат мира 2024 года и стал лучшим снайпером турнира, а также завоевал бронзу молодежного чемпионата мира 2026 года.