«Торонто» ожидаемо выбрал Гэвина Маккенну под первым номером драфта НХЛ

18-летний хоккеист в минувшем сезоне выступал за команду Пенсильванского университета в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В 35 матчах он набрал 51 (15+36) очко по системе «гол+пас» и был признан лучшим новичком конференции Big Ten.
До этого Маккенна три сезона играл за «Медисин-Хат Тайгерс» в Западной хоккейной лиге, где стал чемпионом и лучшим ассистентом регулярного чемпионата, набрав 129 очков. В составе юниорской сборной Канады он выиграл чемпионат мира 2024 года и стал лучшим снайпером турнира, а также завоевал бронзу молодежного чемпионата мира 2026 года.
Под вторым номером «Сан-Хосе» выбрал шведского нападающего Ивара Стенберга, а третьим «Ванкувер» задрафтовал канадского форварда Калеба Малотру.
Напомним, в начале года Маккенне были предъявлены обвинения после инцидента, произошедшего 31 января в Пенсильвании. Изначально хоккеисту инкриминировали в том числе нападение с отягчающими обстоятельствами, однако позднее прокуратура округа Сентер сняла самое тяжкое обвинение. После предъявления обвинений спортсмен был освобождён под залог в размере 20 тыс. долларов.
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