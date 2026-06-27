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В Хабаровске спасатели МЧС отметили 45 лет службы в небе Дальнего Востока

Более 450 специалистов ежедневно обеспечивают безопасность на Дальнем Востоке.

В Хабаровске Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России отметил 45-летие со дня основания, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Сегодня подразделение является одним из ключевых в системе МЧС на Дальнем Востоке. Здесь служат свыше 450 человек, а зона ответственности охватывает практически весь Дальневосточный федеральный округ.

Торжественные мероприятия начались у памятника «Город воинской славы», где губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, начальник ГУ МЧС России по региону Матвей Гибадулин, руководитель центра Сергей Бондаренко и мэр Хабаровска Сергей Кравчук возложили цветы в память о защитниках Отечества и спасателях, погибших при исполнении служебного долга.

За 45 лет сотрудники центра участвовали в ликвидации последствий масштабного наводнения 2013 года, проводили уникальную операцию по установке купола на Успенский собор в Хабаровске, ведут мониторинг паводков и лесных пожаров, а также регулярно эвакуируют пострадавших на федеральных трассах Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск — Владивосток.

В распоряжении центра находятся 23 воздушных судна пяти типов, включая самолёты-амфибии Бе-200ЧС, тяжёлые вертолёты Ми-26 и современные многофункциональные Ми-38, способные работать в сложнейших климатических условиях.

«Ваше подразделение — это гордость не только региона, но и всей страны. Каждый день вы работаете с риском, и мы знаем, что на вас можно положиться в любой ситуации», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.

В ходе церемонии глава региона вручил благодарности губернатора начальнику службы горюче-смазочных материалов Сергею Минаеву и начальнику группы обслуживания средств опознавания Дмитрию Унжакову. Высокую оценку получил и весь коллектив учреждения за многолетнюю работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Сегодня авиационно-спасательный центр продолжает круглосуточное дежурство, выполняя авиапатрулирование, санитарную эвакуацию и доставку спасателей и грузов в самые труднодоступные районы Хабаровского края и Дальнего Востока.

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