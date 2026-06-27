Хабаровский клинико-диагностический центр запускает телемедицинские консультации

Хабаровский КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» запускает пилотный проект телемедицинских консультаций. Их будут применять для диспансерного наблюдения пациентов с болезнями системы кровообращения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект решили запустить в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в связи с некоторыми проблемами, которые выявило руководство медицинского учреждения. Например, нерегулярное посещение пациентами врачей, сложности с записью на прием и дефицит кадров. Последний пункт особенно важен, ведь, как отметили в правительстве Хабаровского края, на данный момент на диспансерном наблюдении здесь находится свыше 11 тысяч пациентов.
— Мы неспроста выбрали диспансерное наблюдение: это целевые показатели, в том числе региональной программы «Активное долголетие». Вижу процесс так: первый визит — очный, пациент проходит необходимый стандарт обследования и получает план действий. Второй визит — чтобы обсудить результаты. А дальше контроль ведется дистанционно: пациент передает данные самоконтроля и рассказывает о самочувствии, а врач на этой основе принимает решение, нужна ли очная встреча или можно продолжать текущую тактику. Если появляются тревожные сигналы, пациента сразу приглашают на прием. Такой подход позволяет персонально достигать целевых показателей по каждому пациенту и в перспективе влиять на демографические результаты, — рассказала главный врач КГБУЗ «Клинико-диагностический центр», доктор медицинских наук Ольга Ушакова.
К работе с телемедициной сотрудников учреждения подготовят эксперты Регионального центра компетенций. В частности, они обучат врачей инструментам бережливого производства и проведут диагностику самого процесса.
— Совместно с рабочей группой учреждения мы проанализируем все этапы диспансерного наблюдения — от информирования пациента до завершения консультации. Определим, где происходят основные потери времени, как можно упростить процедуру записи и маршрутизацию пациентов, а также разработаем понятные алгоритмы работы с телемедицинскими технологиями, — отметила руководитель проекта по оптимизации РЦК Дарья Кузьменко.
В планах уменьшить документооборот, минимизировать лишние перемещения сотрудников и пациентов, а также исключить простои и дублирующие операции. Вместе с тем эксперты помогут автоматизировать рабочие места и снизить количество рутинных ручных операций.