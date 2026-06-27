Хабаровский клинико-диагностический центр запускает телемедицинские консультации

— Мы неспроста выбрали диспансерное наблюдение: это целевые показатели, в том числе региональной программы «Активное долголетие». Вижу процесс так: первый визит — очный, пациент проходит необходимый стандарт обследования и получает план действий. Второй визит — чтобы обсудить результаты. А дальше контроль ведется дистанционно: пациент передает данные самоконтроля и рассказывает о самочувствии, а врач на этой основе принимает решение, нужна ли очная встреча или можно продолжать текущую тактику. Если появляются тревожные сигналы, пациента сразу приглашают на прием. Такой подход позволяет персонально достигать целевых показателей по каждому пациенту и в перспективе влиять на демографические результаты, — рассказала главный врач КГБУЗ «Клинико-диагностический центр», доктор медицинских наук Ольга Ушакова.