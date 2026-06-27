Почти 20% дальневосточников не представляют жизни без курьерской доставки

Аналитики также изучили, что именно жители ДФО заказывают с доставкой. Из тех, кто пользуется сервисами, чаще всего заказывают вместе с доставкой товары для дома из супермаркетов (40%). Это подтверждает, что доставка прочно вошла в рутинные бытовые сценарии, а не остается инструментом для особых случаев.