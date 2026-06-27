Почти 20% дальневосточников не представляют жизни без курьерской доставки

Авито Услуги представили результаты репрезентативного опроса[1] о роли курьерской доставки в жизни россиян. Исследование показало, что сервисы доставки перешли из разряда «приятного удобства» в категорию базовых бытовых потребностей: в среднем жители Дальневосточного федерального округа заказывают курьера 6 раз в месяц, а для каждого пятого жителя страны в возрасте до 34 лет невозможность воспользоваться доставкой стала бы источником серьезного стресса.
Молодежь выбирает доставку: 19% не представляют жизнь без курьеров.
Наиболее выражена зависимость от сервисов доставки у молодых пользователей. 19% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет признались, что невозможность воспользоваться курьерской доставкой воспринимается ими как необходимость полностью перестроить привычный жизненный уклад и сопряжена с сильным стрессом.
Частота заказов также коррелирует с возрастом: почти каждый день доставку оформляют 12% молодых людей 18−24 лет и 10% пользователей 25−34 лет — это значимо выше, чем в других возрастных группах. Для сравнения, в среднем жители ДФО заказывают курьерскую доставку около 6 раз в месяц.
Товары для дома — главная категория.
Аналитики также изучили, что именно жители ДФО заказывают с доставкой. Из тех, кто пользуется сервисами, чаще всего заказывают вместе с доставкой товары для дома из супермаркетов (40%). Это подтверждает, что доставка прочно вошла в рутинные бытовые сценарии, а не остается инструментом для особых случаев.
О сформированной привычке говорит и другой показатель: каждый четвертый (24%) житель ДФО за последнюю неделю хотя бы 1−2 раза пожалел о том, что не заказал доставку, а пошел в магазин самостоятельно. Это классический поведенческий индикатор — когда альтернатива вызывает дискомфорт, значит, услуга стала нормой.
За что жители ДФО готовы платить больше.
Исследование также показало, за какие дополнительные опции пользователи готовы доплачивать. В топ-3 вошли скорость доставки (30%), подъем товара на этаж / занос в квартиру (21%) и бережная упаковка (21%).
Эти данные говорят о зрелости рынка: клиенты готовы платить не просто за факт доставки, а за качество сервиса и экономию личного времени.
Особенно показателен вопрос о срочных покупках. Когда возникает ситуация, при которой нужно быстро приобрести товар, почти треть жителей ДФО (29%) первой мыслью отмечает: «Посмотрю, есть ли доставка на сегодня/завтра», а визит в магазин в первую очередь рассматривают 39%.
При этом проявился выраженный гендерный разрыв: женщины чаще мужчин отдают предпочтение доставке в срочных ситуациях — 34% против 26%.
[1]База исследования: Опрос 10 000 россиян старше 18 лет. Июнь 2026 г.