Красноярск 27 июня накроет дождь

Готовьте зонты и резиновые сапоги: красноярцам обещают дождливые выходные. По данным портала Gismeteo, сегодня в краевом центре будет до +25 градусов днем.
Рассказываем о погоде в Красноярске на 27 июня 2026 года.
Погода в Красноярске 27 июня: тепло и дожди.
В субботу за окном будет до +25 градусов, пасмурно и небольшой дождь. Ветер умеренный — до девяти метров в секунду.
Ночью столбики термометров покажут +20.
Накануне на Красноярск обрушился ливень с мощными грозами — и это после недельной жары. Всего за час непогода успела превратить дороги большого города в реки, дворы — в моря.