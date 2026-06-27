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Красноярск 27 июня накроет дождь

Дождливые и теплые выходные ждут красноярцев.

Источник: Комсомольская правда

Готовьте зонты и резиновые сапоги: красноярцам обещают дождливые выходные. По данным портала Gismeteo, сегодня в краевом центре будет до +25 градусов днем.

Рассказываем о погоде в Красноярске на 27 июня 2026 года.

Погода в Красноярске 27 июня: тепло и дожди.

В субботу за окном будет до +25 градусов, пасмурно и небольшой дождь. Ветер умеренный — до девяти метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут +20.

Накануне на Красноярск обрушился ливень с мощными грозами — и это после недельной жары. Всего за час непогода успела превратить дороги большого города в реки, дворы — в моря.