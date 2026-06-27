Венесуэла поблагодарила США за поддержку в ситуации с землетрясением

Венесуэла продолжает бороться с последствиями мощного землетрясения. Ряд мировых лидеров выразили готовность помочь стране в чрезвычайной ситуации. В том числе, о поддержке Каракаса сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила американского лидера за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом она написала в Telegram-канале.
Делси Родригес рассказала о телефонном разговоре с Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио. По ее словам, американское руководство готово оказать, в том числе, гуманитарную помощь пострадавшим от ЧП семьям.
«Они подтвердили поддержку правительства США в этот трудный для Венесуэлы момент. Мы глубоко благодарны за этот жест дружбы и сотрудничества», — прокомментировала Делси Родригес.
У берегов Венесуэлы вновь зафиксировали подземные толчки. Вечером 26 июня вблизи государства произошли толчки магнитудой 4,9.