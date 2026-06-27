Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла поблагодарила США за поддержку в ситуации с землетрясением

Родригес поблагодарила Трампа за помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэла продолжает бороться с последствиями мощного землетрясения. Ряд мировых лидеров выразили готовность помочь стране в чрезвычайной ситуации. В том числе, о поддержке Каракаса сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила американского лидера за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом она написала в Telegram-канале.

Делси Родригес рассказала о телефонном разговоре с Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио. По ее словам, американское руководство готово оказать, в том числе, гуманитарную помощь пострадавшим от ЧП семьям.

«Они подтвердили поддержку правительства США в этот трудный для Венесуэлы момент. Мы глубоко благодарны за этот жест дружбы и сотрудничества», — прокомментировала Делси Родригес.

У берегов Венесуэлы вновь зафиксировали подземные толчки. Вечером 26 июня вблизи государства произошли толчки магнитудой 4,9.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше