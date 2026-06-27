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Кравцов анонсировал изменения в школьных кабинетах

Кравцов: Минпросвещения работает над изменениями в школьных кабинетах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минпросвещения РФ работает над формированием единого образовательного пространства в школах и планирует в течение двух лет оснастить кабинеты необходимым оборудованием для преподавания физики, ИЗО, музыки, математики, химии и биологии, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов.

«В 2026 году продолжаем оснащать кабинеты физики, ИЗО и музыки — эта работа охватит более 22 тысяч школ. Закупка средств обучения и воспитания предусмотрена в рамках субсидий. Список школ, нуждающихся в оснащении, составлен по принципу целевой поддержки», — сказал Кравцов.

Он добавил, что данная работа идет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и направлена на формирование единого образовательного пространства — уже не только в части содержания, но и условий реализации образовательных программ.

«В 2027 году продолжим, оснастим кабинеты математики, химии и биологии», — отметил министр.

По словам Кравцова, в 2025 году Минпросвещения РФ уже оснастило школьные кабинеты тактическими тренажерами, комплексами гражданской обороны и средствами защиты для преподавания Основ безопасности и защиты Родины. В аудитории для проведения уроков труда поступили многофункциональные станки, 3D-принтеры, робототехника, а также оборудование для швейных и кулинарных мастерских.