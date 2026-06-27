Кравцов анонсировал изменения в школьных кабинетах

По словам Кравцова, в 2025 году Минпросвещения РФ уже оснастило школьные кабинеты тактическими тренажерами, комплексами гражданской обороны и средствами защиты для преподавания Основ безопасности и защиты Родины. В аудитории для проведения уроков труда поступили многофункциональные станки, 3D-принтеры, робототехника, а также оборудование для швейных и кулинарных мастерских.