«Вегас» обменял второго лучшего снайпера плей-офф НХЛ Дорофеева в «Рейнджерс»

Ранее сообщалось, что российский нападающий Роман Канцеров продолжит карьеру в НХЛ. 21-летний форвард подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс». В канадских клубах лиги сейчас выступают Иван Демидов («Монреаль»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Владислав Наместников («Виннипег»), Артём Зуб («Оттава») и другие россияне.