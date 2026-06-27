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«Вегас» обменял второго лучшего снайпера плей-офф НХЛ Дорофеева в «Рейнджерс»

Российский нападающий Павел Дорофеев перешёл из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об обмене сообщила пресс-служба «Вегаса».

Источник: Life.ru

Взамен клуб из Лас-Вегаса получил 26-й и 92-й пики нынешнего драфта НХЛ, а также выбор в первом раунде драфта 2028 года.

В прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний Дорофеев провёл 22 матча, набрав 16 (12+4) очков по системе «гол+пас». По количеству заброшенных шайб в плей-офф он уступил только своему бывшему одноклубнику Бретту Хаудену.

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 россиянин сыграл все 82 матча и записал на свой счёт 64 (37+27) очка.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Роман Канцеров продолжит карьеру в НХЛ. 21-летний форвард подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс». В канадских клубах лиги сейчас выступают Иван Демидов («Монреаль»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Владислав Наместников («Виннипег»), Артём Зуб («Оттава») и другие россияне.

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