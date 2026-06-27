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Мошенники стали предлагать подключить оповещения о БПЛА для кражи данных

Мошенники предлагают россиянам подключить уведомления об атаках беспилотников через фейковые сайты, а затем присылают сообщения о взломе госсервисов и номер поддельной линии поддержки. Об этом рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.

Мошенники предлагают россиянам подключить уведомления об атаках беспилотников через фейковые сайты, а затем присылают сообщения о взломе госсервисов и номер поддельной линии поддержки. Об этом рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.

Злоумышленники распространяют ссылки на сайты вроде «Радар РФ» и «Ваша тревога» через Telegram-каналы и домовые чаты. Сайты оформлены в красных тонах со знаками опасности и просят ввести код для подключения уведомлений. После этого пользователю приходит сообщение о взломе личного кабинета и номер «службы поддержки».

— Это могут быть обвинения в финансировании террористов или ВСУ, требования «задекларировать» или «спасти» денежные сбережения и ценности, опасные просьбы от фейковых «сотрудников спецслужб», в том числе склонения к диверсиям или другим преступлениям, — предупредили в компании.

Специалисты F6 рекомендуют не звонить по телефонам с сомнительных сайтов, не переходить по ссылкам от незнакомцев и не открывать подозрительные файлы, говорится в сообщении.

Еще одна мошенническая схема — перевод на карты. Аферисты отправляют россиянам деньги, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. «Вечерняя Москва» поговорила с юристом Дмитрием Квашой и выяснила, что делать, если человек получил денежный перевод от незнакомца.

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