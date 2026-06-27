В ГАИ назвали регионы с наибольшим числом ДТП с пьяными водителями

На втором месте по числу ДТП с пьяными водителями Забайкальский край, где зафиксировано 96 таких автопроисшествий, что на 1% меньше, чем годом ранее. В результате таких ДТП погибли 36 человек (меньше на 7,7%) и пострадали 113 (больше на 0,9%). На третьем месте Иркутская область, где зарегистрировано 92 ДТП с пьяными водителями, в результате погибли 20 человек и 118 пострадали. Это на 23,3%, 44,4% и 20,3% меньше, чем за 5 месяцев 2025 года.