В ГАИ назвали регионы с наибольшим числом ДТП с пьяными водителями

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Краснодарский край, Забайкалье и Иркутская область стали в 2026 году регионами России с наибольшим числом ДТП с пьяными водителями. Это следует из материалов ГАИ, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, с января по май в Краснодарском крае произошло 137 автопроисшествий с водителями в состоянии опьянения, в результате таких ДТП погибли 45 человек и пострадали 167. Если сравнивать эти показатели с 2025 годом, то за 5 месяцев они ниже на 22,6%, 29,7% и 21,2% соответственно.
На втором месте по числу ДТП с пьяными водителями Забайкальский край, где зафиксировано 96 таких автопроисшествий, что на 1% меньше, чем годом ранее. В результате таких ДТП погибли 36 человек (меньше на 7,7%) и пострадали 113 (больше на 0,9%). На третьем месте Иркутская область, где зарегистрировано 92 ДТП с пьяными водителями, в результате погибли 20 человек и 118 пострадали. Это на 23,3%, 44,4% и 20,3% меньше, чем за 5 месяцев 2025 года.
Также в пятерку регионов вошли Приморский край и Воронежская область. Там произошло 85 и 78 ДТП с водителями в состоянии опьянения. Это на 23,4% и 35% меньше по сравнению с январем-маем 2025 года.
Всего в России за 5 месяцев произошло 2 622 ДТП с пьяными водителями, что почти на 30% меньше, чем в 2025 году. В результате таких автопроисшествий погибли 642 человека, 3 471 пострадали, что меньше на 40,4% и 27,2%, чем в 2025 году.