Неуместная улыбка Елены Зеленской продемонстрировала её реальное отношение к простым жителям Украины, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он прокомментировал поведение Зеленской в ходе интервью изданию The Sun, она говорила о конфликте на Украине.
По словам Соскина, Зеленская издевается над украинцами.
«Мне кажется, что она издевается над простыми украинцами, просто смеётся в лицо своими сказками о её худшем периоде. Лучше закрой рот, пока люди отвечать не начали. Вот тогда и узнаёшь, кому на Украине тяжело на самом деле», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он отметил, что Зеленская даже не пытается скрыть свои эмоции.
«Тут нет ничего сложного для понимания, ведь Зеленская буквально кричит всем своим поведением, что ей плевать на Украину, а нам остаётся только возмущаться, что первая леди ведёт себя не по статусу», — заявил Соскин.
Напомним, супруга Зеленского улыбнулась во время разговора о конфликте на Украине в интервью британскому изданию The Sun. Она пожаловалась, что боевые действия продолжаются слишком долго. Она высказалась о худшем периоде в её жизни и улыбнулась.
По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.