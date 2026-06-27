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Смеётся в лицо: в Киеве объяснили, как Зеленская издевается над украинцами

Неуместная улыбка Елены Зеленской продемонстрировала её реальное отношение к простым жителям Украины, заявил Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Неуместная улыбка Елены Зеленской продемонстрировала её реальное отношение к простым жителям Украины, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он прокомментировал поведение Зеленской в ходе интервью изданию The Sun, она говорила о конфликте на Украине.

По словам Соскина, Зеленская издевается над украинцами.

«Мне кажется, что она издевается над простыми украинцами, просто смеётся в лицо своими сказками о её худшем периоде. Лучше закрой рот, пока люди отвечать не начали. Вот тогда и узнаёшь, кому на Украине тяжело на самом деле», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Он отметил, что Зеленская даже не пытается скрыть свои эмоции.

«Тут нет ничего сложного для понимания, ведь Зеленская буквально кричит всем своим поведением, что ей плевать на Украину, а нам остаётся только возмущаться, что первая леди ведёт себя не по статусу», — заявил Соскин.

Напомним, супруга Зеленского улыбнулась во время разговора о конфликте на Украине в интервью британскому изданию The Sun. Она пожаловалась, что боевые действия продолжаются слишком долго. Она высказалась о худшем периоде в её жизни и улыбнулась.

По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.