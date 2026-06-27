Смеётся в лицо: в Киеве объяснили, как Зеленская издевается над украинцами

«Мне кажется, что она издевается над простыми украинцами, просто смеётся в лицо своими сказками о её худшем периоде. Лучше закрой рот, пока люди отвечать не начали. Вот тогда и узнаёшь, кому на Украине тяжело на самом деле», — сказал он.