В СК предложили наказывать родителей несовершеннолетних преступников за плохое воспитание детей

Большинство преступлений совершают подростки в возрасте 16−17 лет — 76%. Ещё 24% преступлений было совершено подростками 14−15 лет. При этом самыми резонансными преступлениями подростков Бастрыкин назвал атаки в школах. По его словам, в 2025 году произошло 6 нападений на учебные заведения. Также правоохранители зафиксировали 18 фактов, когда подростки вели приготовления к подобным актам. С начала 2026 года по фактам нападения на школы возбуждено уже 8 уголовных дел, добавил председатель Следственного комитета.