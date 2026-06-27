В СК предложили наказывать родителей несовершеннолетних преступников за плохое воспитание детей

Россияне, чьи несовершеннолетние дети совершили преступления, должны также нести наказание. Такое мнение высказал председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава Следственного комитета предложил ввести уголовную ответственность за ненадлежащее воспитание детей, подчеркнув, что это может положительно отразиться на статистике подростковой преступности.
Бастрыкин привёл статистические данные, которые говорят о росте количества преступлений, совершённых несовершеннолетними россиянами.
«В 2025 году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 21%. Общее число преступлений — 12 687, почти половина подростков действовали в соучастии», — сказал глава СК, выступая перед молодежью на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026).
Большинство преступлений совершают подростки в возрасте 16−17 лет — 76%. Ещё 24% преступлений было совершено подростками 14−15 лет. При этом самыми резонансными преступлениями подростков Бастрыкин назвал атаки в школах. По его словам, в 2025 году произошло 6 нападений на учебные заведения. Также правоохранители зафиксировали 18 фактов, когда подростки вели приготовления к подобным актам. С начала 2026 года по фактам нападения на школы возбуждено уже 8 уголовных дел, добавил председатель Следственного комитета.
Напомним, сейчас за ненадлежащее воспитание детей предусмотрена только административная ответственность.
Также Бастрыкин призвал ввести единые стандарты охраны во всей стране и, в частности, в учебных заведениях.
Глава Следственного комитета также предложил заменить школьные «Разговоры о важном» уроками мужества. Туда могли бы приходить участники специальной военной операции.
Александр Бастрыкин заострил внимание на том, что украинские спецслужбы предпринимают все меры для дестабилизации российского общества, в том числе через вербовку несовершеннолетних. По его словам, основное оружие вербовщиков — социальные сети и мессенджеры. Вербовщики действуют тонко, втираясь в доверие: сначала они выступают в роли приятного собеседника, разделяющего вкусы и понимающего проблемы подростков, а затем предлагают якобы быстрые и простые решения.
О задержании 17-летнего дагестанца, который по указке ВСУ администрировал целую террористическую сеть, состоящую из подростков, читайте здесь на KP.RU.