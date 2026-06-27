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В ЕП растет число сторонников диалога с Россией: евродепутаты готовы к компромиссам

Евродепутат Картайзер: в ЕП есть готовые общаться с Россией политики.

Источник: Комсомольская правда

В Европарламенте появляются готовые контактировать с Россией политики. Некоторые депутаты считают необходимым поиск компромиссов с Москвой. Число таких политиков растет. Об этом уведомил евродепутат Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

Парламентарий при этом пояснил, что готовые к диалогу с РФ политики пока остаются в меньшинстве. Европейские министры также не меняют жесткую риторику в отношении Москвы, добавил он.

«В Европейском парламенте, например, много депутатов-христиан, которые говорят мне: моя религия велит искать компромиссы, искать диалог, я не хочу войны с Россией», — рассказал Фернан Картайзер.

Посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов подчеркнул, что Россия после достижения целей СВО должна разработать схемы взаимодействия с ЕС в области безопасности. Эту задачу дипломат назвал первоочередной.