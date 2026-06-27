В ЕП растет число сторонников диалога с Россией: евродепутаты готовы к компромиссам

В Европарламенте появляются готовые контактировать с Россией политики. Некоторые депутаты считают необходимым поиск компромиссов с Москвой. Число таких политиков растет. Об этом уведомил евродепутат Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.
Парламентарий при этом пояснил, что готовые к диалогу с РФ политики пока остаются в меньшинстве. Европейские министры также не меняют жесткую риторику в отношении Москвы, добавил он.
«В Европейском парламенте, например, много депутатов-христиан, которые говорят мне: моя религия велит искать компромиссы, искать диалог, я не хочу войны с Россией», — рассказал Фернан Картайзер.