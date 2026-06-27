Юрист назвала выплаты, положенные при увольнении по собственному желанию

По ее словам, при увольнении по соглашению сторон, согласно пункту 1 части 1 статьи 77 ТК РФ, выплата выходного пособия не обязательна, но возможна по договоренности сторон и указании в соглашении о расторжении трудового договора. При этом размер такой компенсации не ограничен, кроме отдельных категорий работников — руководителей и главных бухгалтеров госучреждений — а увольнение оформляется в любой срок без обязательной двухнедельной отработки, добавила юрист.