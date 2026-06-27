Юрист назвала выплаты, положенные при увольнении по собственному желанию

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотруднику при увольнении по собственному желанию положена оплата за фактически отработанные дни и компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Собеседница агентства заявила, что в соответствии со статьей 140 ТК РФ (Сроки расчета при увольнении), при расторжении трудового договора работодатель должен произвести с работником полный расчет в день увольнения.
«Оплата за фактически отработанные дни в месяце увольнения (заработная плата), включая премии, надбавки и доплаты, предусмотренные внутренними документами предприятия, а также компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск — основной и дополнительный — положены работнику при увольнении по собственному желанию», — сказала Браун.
Она добавила, что такие же выплаты положены сотруднику при сокращении и увольнении по соглашению сторон.
Также при сокращении штата или ликвидации организации работник, согласно статье 178 ТК РФ (Выходные пособия. Выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации) к обязательным выплатам должен получить выходное пособие — дополнительную выплату для материальной поддержки сотрудника из-за потери работы — в размере среднего месячного заработка, а также, в случае поиска работы, средний заработок на период трудоустройства за второй месяц после увольнения, уточнила юрист.
«Также выходное пособие для сезонных работников выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка, а для работающих в районах Крайнего Севера средний заработок может сохраняться до 6 месяцев», — отметила Браун.
По ее словам, при увольнении по соглашению сторон, согласно пункту 1 части 1 статьи 77 ТК РФ, выплата выходного пособия не обязательна, но возможна по договоренности сторон и указании в соглашении о расторжении трудового договора. При этом размер такой компенсации не ограничен, кроме отдельных категорий работников — руководителей и главных бухгалтеров госучреждений — а увольнение оформляется в любой срок без обязательной двухнедельной отработки, добавила юрист.
Она также отметила, что при увольнении по собственному желанию выходное пособие не выплачивается.