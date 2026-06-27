Эксперт: С 1 июля пенсии вырастут у 80-летних и инвалидов I группы

Эксперт отметил, что в случае получения инвалидности после 80 лет Соцфонд переводит гражданина на страховую пенсию по инвалидности. Для I группы фиксированная выплата удваивается, для II группы составляет 9 584 рубля, для III группы — 50 процентов от обычной пенсии. С 2025 года инвалидам I группы также назначается надбавка на уход, говорится в сообщении.