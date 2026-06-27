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Бизнес в Нанайском районе приглашают стать «лицом» поселений

Стартовал конкурс на лучшее оформление фасадов и территории.

Источник: Хабаровский край сегодня

Конкурс «Будущее села в наших руках» на лучшее благоустройство прилегающих территорий и оформление фасадов зданий стартовал в Нанайском муниципальном районе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к участию приглашаются предприятия торговли и общественного питания муниципалитета.

Конкурс проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга.

— Красиво оформленная территория — это не только лицо вашего предприятия, но и вклад в создание уютного и привлекательного облика нашего района, — отметили в администрации Нанайского района.

При подведении итогов Конкурса учитываются следующие критерии: эстетический вид входной группы, содержание прилегающей территории, доступность, доступная среда для маломобильных граждан.

Общий призовой фонд составляет 360 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются с 25 июня по 17 июля. Сам конкурс продлится до 25 июля.