Бизнес в Нанайском районе приглашают стать «лицом» поселений

Конкурс «Будущее села в наших руках» на лучшее благоустройство прилегающих территорий и оформление фасадов зданий стартовал в Нанайском муниципальном районе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к участию приглашаются предприятия торговли и общественного питания муниципалитета.
Конкурс проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга.
— Красиво оформленная территория — это не только лицо вашего предприятия, но и вклад в создание уютного и привлекательного облика нашего района, — отметили в администрации Нанайского района.
При подведении итогов Конкурса учитываются следующие критерии: эстетический вид входной группы, содержание прилегающей территории, доступность, доступная среда для маломобильных граждан.
Общий призовой фонд составляет 360 тысяч рублей.
Заявки на участие принимаются с 25 июня по 17 июля. Сам конкурс продлится до 25 июля.