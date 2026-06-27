С 1 июля появятся два новых вида страхования

«Как и сегодняшнее накопительное страхование жизни, страхование жизни с объявленной доходностью будет весьма популярно. Круг клиентов остается тем же. Кроме того, на базе накопительного страхования жизни страховщики уже научились создавать продукты с фиксированной доходностью, которая известна заранее, а также с доходностью, привязанной к ключевой ставке. Они также находят своих клиентов», — сказал вице-президент ВСС.