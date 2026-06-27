С 1 июля появятся два новых вида страхования

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В России с 1 июля заработают два новых вида страхования, один из которых будет доступен всем, а второй — только квалифицированным инвесторам, готовым вложить в новый продукт не менее 6 миллионов рублей, рассказал РИА Новости вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев.
Закон о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью вступит в силу с 1 июля 2026 года. Он предусматривает возможность страхования жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида.
«Страхование жизни с объявляемой доходностью доступно всем. По своей сути, это уже хорошо всем известное накопительное страхование жизни, основной смысл которого — накопить определенную сумму к определенному сроку для решения важной задачи: на совершеннолетие ребенка, на обучение, свадьбу, крупную покупку, отпуск и так далее», — объяснил Яковлев.
При этом страховая составляющая позволяет накопить эту сумму вне зависимости от наступления негативных ситуаций, связанных с жизнью или здоровьем человека. А ежегодно объявляемая страховщиком доходность обеспечивает увеличение накапливаемой суммы.
«Как и сегодняшнее накопительное страхование жизни, страхование жизни с объявленной доходностью будет весьма популярно. Круг клиентов остается тем же. Кроме того, на базе накопительного страхования жизни страховщики уже научились создавать продукты с фиксированной доходностью, которая известна заранее, а также с доходностью, привязанной к ключевой ставке. Они также находят своих клиентов», — сказал вице-президент ВСС.
Второй вид — страхование жизни с расчетной доходностью — будет нацелен на получение максимального дохода. «Доходность не объявляется страховщиком, а привязана к определенному активу и зависит исключительно от него», — пояснил Яковлев.
Этот вид страхования связан с определенным риском, поэтому он будет доступен только квалифицированным инвесторам. Кроме того, закон устанавливает минимальную сумму инвестиций для него — договоры страхования с расчетной доходностью можно будет заключать на сумму страховой премии не менее 6 миллионов рублей.
«Такие договоры позволят привлечь больше “длинных” денег в экономику страны и придать хороший импульс рынку», — уверены в ВСС.