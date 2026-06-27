Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске начали ремонт дороги у моста через Правую Берёзовую

Завершить восстановление покрытия на улице Трёхгорной планируют к 1 июля.

В Хабаровске дорожные службы приступили к фрезеровке покрытия и заделке ям на улице Трёхгорной в районе мостового перехода через реку Правая Берёзовая, — сообщает администрация города.

Работы начались после обращений местных жителей. Специалисты устранят наиболее проблемные участки дорожного полотна, чтобы сделать движение транспорта безопаснее и комфортнее.

На время ремонта возможны кратковременные затруднения для автомобилистов. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Полностью завершить работы планируется 1 июля.

В мэрии также сообщили, что уже в следующем году участок ждёт капитальное обновление. Здесь впервые в Хабаровском крае намерены применить технологию вибролитого асфальтобетона при устройстве покрытия на искусственных сооружениях.

Новый материал отличается повышенной плотностью, устойчивостью к влаге, перепадам температур и образованию колеи, а также рассчитан на более длительный срок эксплуатации по сравнению с традиционным асфальтобетоном.

Сейчас специалисты готовят конкурсную документацию, чтобы после наступления устойчивых положительных температур в следующем году сразу приступить к капитальному ремонту.