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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 27 июня

Находящихся на мосту просят сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу 27 июня временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в релизе, опубликованном в 3.55.

Накануне сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скопилось около 2,1 тысячи автомобилей. Время ожидания для водителей варьируется от одного часа до пяти в зависимости от текущей загруженности.

В то же время в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 2450 автомобилей.

Ранее жительницу Алушты приговорили к 5,5 годам за призывы разрушить Крымский мост. Она размещала подобные призывы в комментариях под новостями о закрытии переправы.

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