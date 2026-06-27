Движение по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 27 июня

В ночь на субботу 27 июня временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в релизе, опубликованном в 3.55.
Накануне сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скопилось около 2,1 тысячи автомобилей. Время ожидания для водителей варьируется от одного часа до пяти в зависимости от текущей загруженности.
В то же время в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 2450 автомобилей.
Ранее жительницу Алушты приговорили к 5,5 годам за призывы разрушить Крымский мост. Она размещала подобные призывы в комментариях под новостями о закрытии переправы.