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В аэропортах шести городов России ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда, Казани, Пензы, Самары, Ульяновска и Саратова. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

О сроках действия ограничений и возможных изменениях в расписании рейсов пока не сообщается.

Ранее сообщалось о перекрытии движения на Крымском мосту. Незадолго до этого власти Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с напряжённой ситуацией с обеспечением топливом.

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