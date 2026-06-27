В аэропортах шести городов России ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В ведомстве уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
О сроках действия ограничений и возможных изменениях в расписании рейсов пока не сообщается.
Ранее сообщалось о перекрытии движения на Крымском мосту. Незадолго до этого власти Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с напряжённой ситуацией с обеспечением топливом.
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