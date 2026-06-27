Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенегал разгромил Ирак со счетом 5:0 на чемпионате мира по футболу

Сборная Сенегала уверенно обыграла команду Ирака со счетом 5:0 в заключительном матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Торонто. Игра состоялась 26 июня.

Сборная Сенегала уверенно обыграла команду Ирака со счетом 5:0 в заключительном матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Торонто. Игра состоялась 26 июня.

Уже на четвертой минуте Хабиб Диарра открыл счет. На 13-й минуте иракский футболист Ребин Сулака получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Во втором тайме сенегальцы удвоили преимущество: на 56-й минуте отличился Исмаила Сарр, через три минуты — Пап Гейе, который на 71-й минуте оформил дубль. На 82-й минуте Илиман Ндиайе установил окончательный счет — 5:0.

Сенегал набрал три очка и завершил турнир на третьей позиции. Ирак не набрал ни одного балла и занял последнее место. Группу выиграла Франция (9 очков), второе место у Норвегии (6).

26 июня Нидерланды обыграли Тунис в матче третьего тура групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 со счетом 3:1 и прошли в плей-офф.

Также национальная команда Боснии и Герцеговины одержала победу над сборной Катара в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше