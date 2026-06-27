Сенегал разгромил Ирак со счетом 5:0 на чемпионате мира по футболу

Сборная Сенегала уверенно обыграла команду Ирака со счетом 5:0 в заключительном матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Торонто. Игра состоялась 26 июня.
Уже на четвертой минуте Хабиб Диарра открыл счет. На 13-й минуте иракский футболист Ребин Сулака получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Во втором тайме сенегальцы удвоили преимущество: на 56-й минуте отличился Исмаила Сарр, через три минуты — Пап Гейе, который на 71-й минуте оформил дубль. На 82-й минуте Илиман Ндиайе установил окончательный счет — 5:0.
Сенегал набрал три очка и завершил турнир на третьей позиции. Ирак не набрал ни одного балла и занял последнее место. Группу выиграла Франция (9 очков), второе место у Норвегии (6).
26 июня Нидерланды обыграли Тунис в матче третьего тура групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 со счетом 3:1 и прошли в плей-офф.
Также национальная команда Боснии и Герцеговины одержала победу над сборной Катара в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.