Сборная Франции обыграла норвежцев и вышла в плей-офф ЧМ

Главным героем матча стал Усман Дембеле, оформивший хет-трик уже к 32-й минуте встречи. Еще один мяч в концовке добавил Дезире Дуэ. У норвежцев единственный гол забил Тело Осгор, а во втором тайме команда также не реализовала пенальти — удар Йёргена Ларсена парировал Майк Меньян.