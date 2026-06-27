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Сборная Франции обыграла норвежцев и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Франции со счетом 4:1 обыграла команду Норвегии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Источник: Аргументы и факты

Сборная Франции уверенно обыграла Норвегию со счетом 4:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в американском Фоксборо и завершилась победой французской команды.

Главным героем матча стал Усман Дембеле, оформивший хет-трик уже к 32-й минуте встречи. Еще один мяч в концовке добавил Дезире Дуэ. У норвежцев единственный гол забил Тело Осгор, а во втором тайме команда также не реализовала пенальти — удар Йёргена Ларсена парировал Майк Меньян.

Французская сборная завершила групповой этап со стопроцентным результатом и заняла первое место в группе. Норвегия также вышла в плей-офф со второй позиции и в следующем раунде встретится с командой Кот-д’Ивуара.

Ранее стало известно, что Эквадор вышел в плей-офф чемпионата мира по футболу, обыграв Германию. Матч завершился со счетом 2:1.