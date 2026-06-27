В Хабаровском крае за неделю мошенники похитили у 44 жителей почти 23 миллиона рублей

Прокуратура Хабаровского края бьёт тревогу: дистанционные хищения денег у жителей региона не прекращаются. Только за минувшую неделю от действий мошенников пострадали десятки человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, с начала года жертвами IT-преступников стали 1260 граждан. Общая сумма причинённого им ущерба превысила 726,5 миллиона рублей. За последнюю неделю у 44 жителей края дистанционным способом похищено более 22,9 миллиона рублей.
Схемы обмана остаются прежними. Аферисты звонят от имени сотрудников силовых и социальных служб, кредитных организаций и пугают, что деньги на счетах под угрозой — для сохранности их нужно перевести на «безопасные счета» или передать курьеру для «декларирования». Другие списывают средства через ранее похищенные банковские карты или мобильные телефоны с установленными онлайн-приложениями банков.
Продолжают работать схемы с инвестициями: граждан убеждают вложиться в «выгодные» проекты, играть на бирже, обещают хороший процент. Потерпевшие через соцсети и мессенджеры переводят «вклады» и теряют всё. Нередко мошенники направляют сообщения от имени знакомых с просьбой занять деньги — после перевода выясняется, что аккаунт взломан. Ещё один способ — ссылка для установки приложения на телефон, после чего с карты списываются все средства. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.
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