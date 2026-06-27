В Хабаровском крае за неделю мошенники похитили у 44 жителей почти 23 миллиона рублей

Продолжают работать схемы с инвестициями: граждан убеждают вложиться в «выгодные» проекты, играть на бирже, обещают хороший процент. Потерпевшие через соцсети и мессенджеры переводят «вклады» и теряют всё. Нередко мошенники направляют сообщения от имени знакомых с просьбой занять деньги — после перевода выясняется, что аккаунт взломан. Ещё один способ — ссылка для установки приложения на телефон, после чего с карты списываются все средства. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.