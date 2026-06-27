«У вас всё получится»: Владимир Путин тёплыми словами поздравил школьников с выпуском

В Петербурге каждый год 27 июня проходит яркий и грандиозный праздник. День молодежи традиционно отмечают с «Алыми парусами». Вечером 26 июня прошла генеральная репетиция праздника. Она завершилась поздней ночью 27 июня. В этом году у знаменитого корабля тот же маршрут, что и в прошлом. Он стартует у Сенатской площади, затем проходит через створ Дворцового моста и двигается к Троицкому мосту.