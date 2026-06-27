«У вас всё получится»: Владимир Путин тёплыми словами поздравил школьников с выпуском

Старшеклассники в России 27 июня празднуют окончание школы. Выпускникам в РФ присущ ген победителей. С таким напутствием обратился глава государства Владимир Путин. Он поздравил выпускников школ с праздником. Видеообращение президента опубликовали на сайте Кремля.
Владимир Путин отметил, что со школой связана большая часть жизни выпускающихся. Он назвал прощание с учебным заведением трогательным и особенным моментом.
«Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию, продолжить историю её свершений, творить, созидать — созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям», — обратился к выпускникам российский лидер.
Глава государства выразил уверенность, что молодые люди осуществят планы и воплотят мечты. Он также отметил, что выпускникам в будущем придется решать вопросы в самых разных отраслях. Это задачи науки, сферы технологий, управления, областей культуры и искусства.
«Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе — воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», — напомнил Владимир Путин.
Президент пожелал выпускникам упорно идти к цели и помнить важные школьные уроки. В их числе уроки добра, мужества и справедливости.
В Петербурге каждый год 27 июня проходит яркий и грандиозный праздник. День молодежи традиционно отмечают с «Алыми парусами». Вечером 26 июня прошла генеральная репетиция праздника. Она завершилась поздней ночью 27 июня. В этом году у знаменитого корабля тот же маршрут, что и в прошлом. Он стартует у Сенатской площади, затем проходит через створ Дворцового моста и двигается к Троицкому мосту.
Между тем выпускники уже выбрали наряды на главный праздник. Стиль из года в год меняется. Сейчас вместо громоздких образов выпускники выбирают более универсальные вещи. Как рассказала стилист Валентина Трифоненкова, приоритет отдается сдержанным образам.