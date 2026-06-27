Дмитрий Демешин назвал молодёжь надеждой Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Днём молодёжи, подчеркнув, что именно новое поколение определяет будущее Дальнего Востока и всей страны, — сообщает глава региона в своём официальном канале.
«Всех, кто молод, полон надежд и не боится совершать ошибки, всех дерзких мечтателей и архитекторов смелых планов — с Днём молодёжи!» — обратился к жителям края губернатор.
Дмитрий Демешин напомнил, что Президент России Владимир Путин называет этот праздник наполненным энергией юности, духом надежды, созидания и новых возможностей, устремлённых в будущее.
По словам главы региона, сегодня более 170 тысяч молодых жителей края участвуют в патриотических проектах и добровольческих акциях. Среди них — «День добрых дел», «Письмо солдату», «Посылка солдату», сбор гуманитарной помощи и поддержка семей участников специальной военной операции.
«Именно вы, молодое поколение, определяете, каким будет завтрашний день для нашего региона и всей страны, вы — наша гордость и надежда во всех сферах: от науки и предпринимательства до спорта и добровольчества», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил, что в Хабаровском крае продолжают создавать условия для самореализации молодых людей: работают современные молодёжные центры, проводятся крупные мероприятия и реализуются проекты, направленные на развитие талантов и инициатив.
В завершение глава региона пожелал молодым жителям края успехов и исполнения самых смелых замыслов.
«Мы гордимся вашими достижениями, активностью, честностью и желанием менять мир к лучшему! Пусть все мечты воплощаются, а начинания — приводят к успеху!» — сказал Дмитрий Демешин.