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Эксперт Альтштейн назвал отличия между Эболой и конго-крымской лихорадкой

Это принципиально разные вирусы, сравнивать их некорректно, отметил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Конго-крымская лихорадка в Дагестане, которую ранее несколько СМИ назвали «азиатской Эболой» имеет принципиальные отличия от вируса Эболы, и сравнивать их некорректно. Об этом ТАСС сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Дагестане распространяется «азиатская Эбола». Альтштейн рассказал, что на самом деле конго-крымская лихорадка встречается на юге России ежегодно, а случаи исчисляются десятками. При этом вакцины и специфического лечения нет, заболевания не носят массового характера.

«Нет, это название некорректное, конго-крымская лихорадка легче, чем Эбола. Это разные вирусы, они совершенно из разных порядков, из разных семейств, они отличаются довольно значительно. Конго-крымская лихорадка в принципе легче, чем Эбола, потому что Эбола дает от 20 до 90 процентов летальности, а этот вирус дает от 10 до 30 процентов летальности. В общем, то и другое, — это заболевание очень тяжелое», — сказал Альтштейн.

Из симптомов ученый отметил высокую температуру, мышечные боли, тошноту, рвоту и кровоизлияния — единственное, что похоже на симптом Эболы. По словам вирусолога, заражение происходит из-за контакта со скотом, который был укушен клещом.

Конго-крымская лихорадка также встречается в Астраханской области и Краснодарском крае.