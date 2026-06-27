Эксперт Альтштейн назвал отличия между Эболой и конго-крымской лихорадкой

«Нет, это название некорректное, конго-крымская лихорадка легче, чем Эбола. Это разные вирусы, они совершенно из разных порядков, из разных семейств, они отличаются довольно значительно. Конго-крымская лихорадка в принципе легче, чем Эбола, потому что Эбола дает от 20 до 90 процентов летальности, а этот вирус дает от 10 до 30 процентов летальности. В общем, то и другое, — это заболевание очень тяжелое», — сказал Альтштейн.