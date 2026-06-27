Путин ввёл тревожную кнопку на «Госуслугах» для защиты от кибермошенников

«Законом вводится тревожная кнопка, с помощью которой граждане смогут через сайт “Госуслуги” пожаловаться на мошеннические действия», — указано в документе.
После нажатия этой кнопки информация автоматически поступает в государственную систему. Банки, сотовые компании и полиция получают уведомление о том, что человек стал жертвой преступников. Это позволяет быстрее реагировать на попытки обмана.
Закон также обязывает операторов блокировать подозрительные номера. Если злоумышленники успели украсть деньги, а компания не заблокировала номер вовремя, она должна возместить клиенту ущерб. Для получения компенсации пострадавшему нужно предоставить постановление о возбуждении уголовного дела. При соблюдении всех требований оператором выплата не предусмотрена.
Ранее глава государства утвердил поправки к правилам авторизации в российском интернете. Теперь вход на отечественные ресурсы запрещён через зарубежные сервисы, включая иностранную почту. Пользователи должны подтверждать личность только по номеру российского мобильного телефона, через портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другие платформы, принадлежащие гражданам РФ либо отечественным юридическим лицам.
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