DM: учёные назвали диету, при которой снижен риск деменции при Альцгеймере

Учёные выяснили, что «противовоспалительная диета» может снизить риск развития деменции, в том числе у пожилых людей с признаками болезни Альцгеймера, пишет Daily Mail.
По словам специалистов, никогда не поздно начать правильно питаться, чтобы отсрочить или даже снизить вероятность этого заболевания. В основу рациона при такой диете входят цельнозерновые продукты, рыба, полезные масла и свежие овощи.
Согласно новому исследованию, пожилые люди, строго придерживавшиеся здоровой противовоспалительной диеты, заметно реже сталкивались с деменцией, даже если у них уже были биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера.
Исследование, проведённое сотрудниками Каролинского института (Швеция) и Университета Любляны (Словения), длилось 8,4 года и охватило 1 865 жителей Швеции в возрасте от 60 лет.
«Участники заполняли подробные опросники о рационе, а затем получали баллы по трём системам здорового питания: средиземноморская диета, альтернативный индекс здорового питания и обратный эмпирический индекс воспаления», — говорится в сообщении.
Учёные напомнили, что альтернативный индекс акцентирует внимание на фруктах, овощах, бобовых и орехах, а обратный эмпирический индекс — на способности питания снижать воспаление.
Кроме того, специалисты анализировали образцы крови, чтобы выявить три основных биомаркера риска деменции.
«К концу исследования у 240 участников диагностировали деменцию. Учитывая такие факторы, как возраст, пол, образование, курение, физическая активность, вес, калорийность питания и сопутствующие болезни, исследователи установили: чем выше качество рациона, тем ниже риск деменции. Наиболее выраженный эффект был у противовоспалительной диеты», — написал автор.
Под данным Geriatric Nursing, исследователи установили, что у людей старше 60 лет, соблюдающих принципы здорового питания, риск когнитивных нарушений значительно ниже.