Американцы и иранцы обменялись ударами: главное о ситуации на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке снова неспокойно. Ночью ударам подверглись американские и иранские объекты. Эскалация началась с заявления Вашингтона о якобы атаке КСИР на судно в Ормузском проливе. Американские власти отреагировали на инцидент ударами по Ирану. Об этом проинформировали в Центральном командовании ВС США в соцсети Х.
Сообщается, что авиация ударила по иранским складам с ракетами и беспилотниками. Атакам также подверглись прибрежные радиолокационные объекты.
В США якобы нападение КСИР на гражданское судно восприняли как нарушение режима прекращения огня. Американское командование назвало инцидент покушением на свободу судоходства.
В CENTCOM подчеркнули, что силы ВС США продолжают обеспечивать безопасность в Ормузском проливе. Военные следят за соблюдением договоренностей с Ираном.
После американских ударов последовал зеркальный ответ КСИР. Иранские военные атаковали места дислокации армии США на Ближнем Востоке. Как пишет агентство Tasnim, все удары были исключительно ответной реакцией. В материале не поясняется, стала ли атака успешной. В Вашингтоне удары по своим объектам не комментировали.
Глава Белого дома Дональд Трамп до начала эскалации заявил о якобы нарушении режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном. Он считает, что Иран атаковал следовавшее через Ормузский пролив судно. Президент США при этом не анонсировал ответных шагов американской стороны. Он подчеркнул, что позже общественности всё будет известно.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс напомнил о подписании меморандума о взаимопонимании Вашингтоном и Тегераном. США готовы обсудить разногласия по документу, сообщил он. Вице-президент Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон не будет молчать в случае нарушения пунктов соглашения. США намерены отвечать Тегерану «насилием на насилие», оповестил вице-глава государства.
Между тем Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение о мире. Сделка стала ударом для Ирана, утверждает израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что ЦАХАЛ не выйдет из Южного Ливана, несмотря на требования Тегерана. Биньямин Нетаньяху остался доволен соглашением. По его словам, переговоры принесли плоды.