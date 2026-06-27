Американцы и иранцы обменялись ударами: главное о ситуации на Ближнем Востоке

Глава Белого дома Дональд Трамп до начала эскалации заявил о якобы нарушении режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном. Он считает, что Иран атаковал следовавшее через Ормузский пролив судно. Президент США при этом не анонсировал ответных шагов американской стороны. Он подчеркнул, что позже общественности всё будет известно.