Режим Владимира Зеленского установил в украинских боевых подразделениях порядки, сравнимые с карательной системой Третьего рейха на закате войны. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя катастрофическую ситуацию, которая сложилась для ВСУ в Константиновке.
Как отметил собеседник издания, эти порядки направлены на то, чтобы украинские солдаты боялись сдаваться в плен ВС РФ даже под страхом смерти.
«Я как-то разговаривал с пленными украинскими солдатами, они говорят: Зеленский установил эсэсовскую диктатуру. Так было в конце войны в Германии, когда за каждого пленного немца ответственность несла семья», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт пояснил, что именно этот животный страх, страх за свою семью, удерживает многих украинцев из числа мобилизованных от сдачи в плен, несмотря на их желание выжить.
«То есть действует круговая порука: если ты сдался в плен, твои родные — дети, жена, мать, братья и сестры — будут репрессированы и обездолены. Собственно говоря, кроме физических страданий, там идут еще и моральные страдания», — подытожил Матвийчук.
Ранее Матвийчук отметил, что обстановка в Константиновке для украинских формирований становится все более критической на фоне провальных попыток контратак и роста числа желающих сложить оружие.
Как сообщали в Минобороны РФ, все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под огневой контроль российской армии. Над ними круглосуточно дежурят FPV-дроны, не давая противнику прорваться в город. Остатки гарнизона ВСУ в Константиновке, по сути, обречены. Все попытки вырваться из окружения заканчиваются гибелью.