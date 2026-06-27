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Власти США частично сняли запрет на использование ИИ-модели Anthropic

Власти США разрешили ограниченное использование ИИ-модели Claude Mythos 5 от компании Anthropic, доступ к которой был заблокирован с середины июня. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети X.

Власти США разрешили ограниченное использование ИИ-модели Claude Mythos 5 от компании Anthropic, доступ к которой был заблокирован с середины июня. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети X.

Правительство США позволило Anthropic открыть доступ к ИИ для более чем 100 американских организаций и государственных ведомств, уточняет издание Semafor. В самой компании отметили, что продолжат добиваться от Вашингтона снятия ограничений и для модели Fable 5, которая также попала под запрет.

Две недели назад администрация США ввела меры экспортного контроля в отношении обеих моделей. Это произошло после предупреждений со стороны Amazon и других компаний о том, что модели могут подвергнуться взлому и быть использованы в преступных целях. Как объяснил министр торговли Говард Латник, власти США убедились, что компания необходимые приняла меры безопасности.

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