Власти США частично сняли запрет на использование ИИ-модели Anthropic

Две недели назад администрация США ввела меры экспортного контроля в отношении обеих моделей. Это произошло после предупреждений со стороны Amazon и других компаний о том, что модели могут подвергнуться взлому и быть использованы в преступных целях. Как объяснил министр торговли Говард Латник, власти США убедились, что компания необходимые приняла меры безопасности.