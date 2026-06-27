«Баффало» выбрал россиянина Морозова в первом раунде драфта НХЛ

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. «Баффало» выбрал российского нападающего Илью Морозова в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие проходит в Буффало (штат Нью-Йорк, США).
Морозов был выбран под 20-м номером, став первым из российских игроков, выбранным на этом драфте.
Морозову 17 лет, в сезоне-2025/26 он выступал за команду университета Майами в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В регулярном чемпионате прошлого сезона нападающий в 36 матчах забросил 8 шайб и отдал 12 голевых передач.
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