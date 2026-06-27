Синоптик Позднякова предупредила о жаркой неделе в Москве и температуре +30

В Москву на предстоящей неделе вернется 30-градусная жара, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Специалист отметила, что в конце этой недели возможны кратковременные дожди и грозы. В выходные температура воздуха прогреется до +20…+24 градусов.
«В первых числах июля температура воздуха в Москве и Московской области может достигнуть отметки 29−30 градусов. Скорее всего, первая пятидневка июля в столичном регионе будет жаркая. Не исключено при этом, что будут дожди, но в целом температура будет выше климатической нормы. Даже для города предстоящая температура будет подходить под категорию жаркой погоды», — отметила специалист.
Ранее стало известно, что во Франции продолжается аномальная жара, которая уже несколько дней подряд обновляет исторические показатели температуры.
В стране отменили занятия в более чем 800 начальных и средних школах. Ещё примерно 1,8 тысячи учебных заведений в стране объявили об изменении расписания.