Синоптик Позднякова предупредила о жаркой неделе в Москве и температуре +30

«В первых числах июля температура воздуха в Москве и Московской области может достигнуть отметки 29−30 градусов. Скорее всего, первая пятидневка июля в столичном регионе будет жаркая. Не исключено при этом, что будут дожди, но в целом температура будет выше климатической нормы. Даже для города предстоящая температура будет подходить под категорию жаркой погоды», — отметила специалист.